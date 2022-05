Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Beim Überholen die Kontrolle verloren

Ulm (ots)

Gegen 03.35 Uhr kam am Samstagmorgen ein PKW von der Straße ab. Der 18-jährige Fahrer fuhr auf der Landstraße von Ursenwang in Richtung Schlat. Er überholte kurz vor einem Kreisverkehr einen anderen PKW. Dabei kam er in der Linkskurve nach rechts vor der Fahrbahn ab. Anschließend überfuhr er einen Kreisverkehr. Der PKW kam außerhalb der Fahrbahn zum Stehen. Eine 16-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt, der Fahrer und zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in den umliegenden Kliniken versorgt.

