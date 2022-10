Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 6-jähriges Mädchen belästigt - Fahrraddiebstähle - Diesel entwendet - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: 6-jähriges Mädchen belästigt - Kriminalpolizei führt Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise

Am Dienstag in der Zeit zwischen 12.25 Uhr und 12.35 Uhr hat sich in der Nähe der Seegasse ein Vorfall ereignet, bei dem ein 6-jähriges Mädchen von einem fremden Mann belästigt und angesprochen wurde. Die Schülerin befand sich auf dem Heimweg von der Schule, als sie auf dem Fußweg entlang des Rohrbachs zwischen Friedhof und Gemeindehalle den älteren Mann wahrnahm. Dieser sei zunächst abseits des Wegs gestanden und habe den Rücken dem Mädchen zugewandt, ehe er sich umdrehte und dabei sein Geschlechtsteil zeigte. Das Mädchen rannte danach weg zu ihren unweit entfernten Schulfreunden. Der fremde Mann wurde in der Folge noch von weiteren Personen wahrgenommen und wie folgt beschrieben: Er war ca. 60 Jahre alt, er trug einen Bart, eine blaue Arbeitshose sowie ein weißes T-Shirt. Der unbekannte Mann konnte bislang noch nicht identifiziert werden. Die Kriminalpolizei Waiblingen führt diesbezüglich die Ermittlungen und bittet um Hinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden.

Sulzbach an der Murr: Von Straße abgekommen

Ein 41-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Freitag gegen 8.20 Uhr die B 14 in Richtung Schwäbisch Hall, als er auf regennasser Fahrbahn und mit nichtangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle in einer Rechtskurve verlor. Das Fahrzeug kam nach links ab und prallte in eine Leitplanke. Hierbei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Oppenweiler: E-Bike entwendet

Am Mittwochvormittag in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 10 Uhr wurde ein beim Bahnhofsplatz abgestelltes Fahrrad entwendet. Das E-Bike der Marke Conway war mit einem Faltschloss gegen Diebstahl gesichert. Von dem Bike liegt folgende Beschreibung vor: Schwarzes E-Bike, Modell Cairon S 527SE (Modelljahr 2022), Hardtail-Rahmen in Größe S, Kettenschaltung, 625W Akku und 27,5 Zoll-Bereifung. Hinweise zum Tatgeschehen und Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Waiblingen: Geschädigter nach mutmaßlichem Fahrraddiebstahl gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich bereits am Mittwoch, den 12.10.2022 gegen 7:30 Uhr im Bereich der Friedensschule zugetragen hat. Ein Zeuge beobachtete einen bisher unbekannten Mann dabei, wie er sich an einem Fahrrad, das an den Fahrradparkplätzen der Friedensschule abgestellt war, zu schaffen machte. Als der Zeuge den Mann ansprach, entgegnete dieser lediglich, dass er kein deutsch spreche und ging mit dem Fahrrad davon. Da am silbernen Fahrrad der Hinterreifen stark deformiert war, wurde es vom bisher unbekannten Mann geschoben. Bislang ist unklar, ob das Fahrrad von dem unbekannten Mann gestohlen wurde oder ob es sich hierbei um sein eigenes Fahrrad handelt. Das Polizeirevier Waiblingen sucht daher Zeugen bzw. den Besitzer des Fahrrades. Entsprechende Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Bittenfeld: Diesel entwendet

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 7:50 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe an einem Lkw und einem Bagger in der Hochberger Straße die Tankdeckel auf und entwendeten etwa 350 Liter Diesel. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell