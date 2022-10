Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Auf der linken und damit falschen Seite fuhr ein bislang Unbekannter am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter in den Kreisverkehr bei einer Tankstelle in der Wilhelmstraße ein. Ein 52-Jähriger musste deshalb seinen BMW stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies erkannte die 68 Jahre alte Fahrerin eines Mini One zu spät und fuhr auf den BMW auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Durch die Unfallbeteiligten konnte der Polizei das Kennzeichen des Fahrzeuges genannt werden; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Aalen-Fachsenfeld: Unfallursache Unachtsamkeit

Unachtsamkeit und Alkoholeinwirkung waren die Ursachen eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagabend ein Sachschaden von rund 13.000 Euro entstand. Mit seinem VW Passat befuhr ein 33-Jähriger gegen 20 Uhr die Wasseralfinger Straße, wo er - eigenen Angaben zufolge - während der Fahrt einen anderen Radiosender einstellen wollte und hierbei ungebremst auf ein abgestelltes Fahrzeug auffuhr. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 33-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Test ergab, dass er mit rund 1,6 Promille unterwegs war, weshalb er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Abtsgmünd: Unfall beim Ausparken

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag entstand, als eine 71-Jährige beim Ausparken mit ihrem Mercedes Benz einen in der Hauptstraße geparkten VW Polo beschädigte.

Essingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Bahnhofstraße / Daimlerstraße missachtete ein 72-jähriger VW-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr die Vorfahrt eines 30 Jahre alten Citroen-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Autofahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Mercedes-Sprinters beschädigte ein 19-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr einen in der Eichwaldstraße geparkten Suzuki, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Zwischen Mittwochabend 19 Uhr und Donnerstagmittag 13 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker den Hyundai einer 56-Jährigen, den diese auf einem Kundenparkplatz in der Dr.-Adolf-Schieber-Straße abgestellt hatte. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf rund 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Jagstzell: Pkw durch landwirtschaftliche Maschine beschädigt

Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine die B 290 auf Höhe der Rotbachsägmühle, wobei der Spuranreißer an der hinten an seinem Fahrzeug angebrachten Sämaschine nicht ausreichend gesichert war. Dieser kippte nach links und beschädigte dabei den Hyundai eines 71-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Lorch: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ersten Erkenntnissen nach unverletzt blieb eine 21-Jährige am Donnerstagabend bei einem von ihr verursachten Verkehrsunfall. Mit ihrem Opel befuhr sie gegen 23.30 Uhr die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Aus unbekannter Ursache verlor die 21-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw, welcher nach rechts von der Straße abkam, gegen die Leitplanke prallte, sich überschlug und dann auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam. Die Autofahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht; an ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfall nicht bemerkt

Mit seinem Mercedes Benz streifte ein 60-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Parkplatz der Adalbert-Stifter-Realschule in der Scheffoldstraße den Renault einer 25-Jährigen, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Der 60-Jährige fuhr davon, da er den Unfall nicht bemerkt hatte. Die 25-Jährige konnte der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges nennen, so dass der 60-Jährige rasch ermittelt werden konnte.

