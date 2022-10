Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfälle & Auto aufgebrochen

Aalen (ots)

Waiblingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe, die Glasscheibe der Eingangstüre eines Lebensmittelgeschäftes in der Marienstraße mit einem Stein zu zerschlagen. Die Scheibe hielt dem Einbruchsversuch stand, sodass die Einbrecher nicht ins Ladeninnere gelangten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Auto aufgebrochen

Ein bisher unbekannter Dieb schlug zwischen Mittwoch, 16 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr die Seitenscheibe der Beifahrertüre eines Citroen ein und entwendete eine Handtasche samt Geldbeutel aus dem Fahrzeug. Der Pkw war zur Tatzeit in der Winnender Straße geparkt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 6000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag an der Einmündung Stöckenhofer Straße / Karl-Georg-Pfleiderer-Straße. Ein 37 Jahre alter Opel Fahrer wollte von der Karl-Georg-Pfleiderer-Straße nach links in die Stöckenhofer Straße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 82 Jahre alten Mercedes-Fahrers. Der Mercedes-Fahrer erlitt bei der Kollision zwischen den beiden Pkw leichte Verletzungen, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Fellbach: Wohnungseinbruch

Am Donnerstagabend wurde zwischen 18 Uhr und 20.20 Uhr in der Grünewaldstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter haben ein Fenster zu der Erdgeschosswohnung aufgebrochen und sind eingestiegen. Die Wohnung wurde durchwühlt, inwieweit Wertgegenstände entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Siemensstraße/Höhenstraße (L1197) ereignete sich am Donnerstag kurz vor 16 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Peugeot-Fahrerin missachtete die Vorfahrt und stieß dabei mit einem Ford-Fahrer zusammen, dessen Auto noch auf einen BMW aufgeschoben wurde. An den drei Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die unfallbeteiligten Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell