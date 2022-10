Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto entwendet - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Hochwertiges Auto entwendet

Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr bemerkten die Eigentümer den Diebstahl ihres Pkw. Das Auto der Marke Jeep Cherokee war im Lustenauer Weg geparkt und wurde in der Nacht zum Donnerstag entwendet. Es ist mit einem Keyless-System ausgestattet ist, wird den vorliegenden Informationen nicht mit den Originalschlüsseln gelenkt. An dem schwarz lackiertem Fahrzeug waren die amtliche Kennzeichen RA- OC 10 angebracht. Wer zum Tatgeschehen bzw. zum Verbleib des entwendeten Autos sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich mit der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Waiblingen: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 80.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 6:20 Uhr in der Straße An der Talaue. Ein 36 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte von der B14 ab und missachtete an der Einmündung zur Straße An der Talaue die Vorfahrt eines 52 Jahre alten Mercedes-Fahrers. Beide Autos wurden beim Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

