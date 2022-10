Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Dreister Pedelec Diebstahl - E-Bike entwendet - Zwei weitere BMW aufgebrochen - Dachstuhlbrand

Aalen (ots)

Bopfingen: Dreister Pedelec Diebstahl

Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, kam es am Samstag, 08.10.2022 zwischen 1 Uhr und 4 Uhr zu einem dreisten Pedelec Diebstahl. Ein 40-Jähriger fuhr in der Nacht mit seinem Pedelec von einer Veranstaltung nach Hause. Auf Höhe des Postwegs stürzte er von seinem Fahrrad und verlor das Bewusstsein. Diese hilflose Lage nutzte ein Dieb aus und entwendete das Pedelec im Wert von rund 2200 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Mutlangen: E-Bike entwendet

Am Mittwoch wurde in der Zeit von 19:45 Uhr bis 20:45 Uhr ein E-Bike, das vor einem Café in der Gmünder Straße angekettet war, entwendet. Das E-Bike der Marke Canyon Neuron in der Farbe Cherry Ray hat einen Wert in Höhe von rund 2800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd / Iggingen: Zwei weitere BMW aufgebrochen

Wie berichtet, wurden in den letzten Tagen im Bereich Schwäbisch Gmünd mehrere Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen. Im Laufe des Donnerstages meldeten sich zwei weitere Geschädigte, denen ebenfalls ihre BMW aufgebrochen wurden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Iggingen im Auchtweg sowie in Schwäbisch Gmünd in der Richard-Bullinger-Straße jeweils eine Scheibe eingeschlagen, die Fahrzeuge geöffnet und die Tachoeinheit sowie aus einem Fahrzeug zusätzlich das Lenkrad ausgebaut und entwendet. Zudem wurde aus einem der Fahrzeuge ein Geldbeutel mit etwa 200 Euro Bargeld gestohlen.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Stödtlen: Dachstuhlbrand

Am Donnerstag wurde gegen 11:20 Uhr ein Dachstuhlbrandbrand in der Brühlstraße gemeldet. Vermutlich kam es aufgrund zuvor durchgeführter Reinigungsarbeiten am Kamin zu einem Funkenflug, wodurch sich das Dachgebälk entzündete. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Stödtlen, Dinkelsbühl, Mönchsrot, Wört und Tannhausen, die mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 91 Einsatzkräften vor Ort waren, rasch gelöscht werden. Personen wurden keine verletzt. Der Schaden der durch den Brand entstanden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell