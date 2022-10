Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Ohne Führerschein, aber mit Alkohol - Glasscheibe beschädigt - E-Scooter entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Mögglingen: 5000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Auf rund 5000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen entstand. Gegen 7.30 Uhr musste ein 31-Jähriger seinen Audi verkehrsbedingt auf der B 29 zwischen Mögglingen und Aalen anhalten. Ein 38-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Ford Transit auf. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Ohne Führerschein, aber mit Alkohol

Ein 56-Jähriger verursachte am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Der Mann befuhr mit seinem Radlader die Mäderhofstraße, wo er einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Skoda streifte und mit seinem Radlader rund 4 Meter mitschleppte. Der 56-Jährige fuhr nach dem Unfall einfach davon. Durch einen Zeugen konnte er jedoch rasch ermittelt werden. Bei der folgenden Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass dieser deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste sich deshalb im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht einbehalten, da der 56-Jährige gar nicht im Besitz eines solchen ist.

Westhausen: Fahrzeug übersehen

Gegen 10.20 Uhr am Mittwochvormittag parkte eine 32-Jährige ihren Audi auf einem Kundenparkplatz in der Straße "In der Waage" rückwärts aus. Dabei übersah sie den hinter ihrem Fahrzeug vorbeifahrenden VW Polo eines 26-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen: Ladungsklappe gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 77-Jähriger am Mittwochvormittag kurz vor 11 Uhr mit seinem VW Touran in der Gmünder Straße die geöffnete Ladeklappe eines Lkw. Der hierbei entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1000 Euro.

Bopfingen: Glasscheibe beschädigt

Zwischen Mittwochabend 20.50 Uhr und Donnerstagmorgen 00.40 Uhr beschädigten Unbekannte die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Kirchheimer Straße, wobei ein Sachschaden von rund 400 Euro entstand. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Rotlicht übersehen

Im Einmündungsbereich Freigasse / Südtangente kam es am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligten Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 26-Jähriger hatte das für ihn geltende Rotlicht übersehen, weshalb es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 41-jährige Beteiligte blieben unverletzt.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursache am Mittwochvormittag einen Schaden von rund 1500 Euro, als er einen Mitsubishi beschädigte, der auf dem Parkplatz einer Arztpraxis im Sebastiansgraben abgestellt war. Die Beschädigungen wurden gegen 11.20 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Auf Lkw aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmittag gegen 12 Uhr ein Sachschaden von rund 7500 Euro entstand. Verkehrsbedingt musste ein 46-Jähriger seinen Lkw auf der Schießtalstraße anhalten. Ein 22-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Ford Fiesta auf.

Schwäbisch Gmünd: E-Scooter entwendet

Am Mittwochabend zwischen 19 Uhr und 20.45 Uhr entwendeten Unbekannte einen E-Scooter der Marke "Trittbrett", der mit einem Kettenschoss am Fahrradabstellplatz der Remsgalerie abgestellt war. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des entwendeten Sooters nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 2000 Euro Sachschaden

Kurz nach 17 Uhr am Mittwochnachmittag befuhr eine 65-Jährige mit ihrem BMW die Remsstraße in absteigender Richtung. Hier behinderte sie offenbar einen 59-Jährigen, der mit seinem Fahrzeug im Reißverschlussverfahren auf die Remsstraße einfahren wollte, woraufhin dieser ihr den ausgestreckten Mittelfinger zeigte. Aufgrund dessen beschleunigte die 65-Jährige offenbar ihr Fahrzeug und fuhr insgesamt dreimal auf die Heckstoßstange eines vor ihr verkehrsbedingt stehenden Mazda auf. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Wegen eines "wichtigen Termins" wollte sich die Unfallverursacherin anschließend von der Unfallstelle entfernen, was ihr nicht gelang, da die Fahrzeuge aller Beteiligten sie blockierten. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Frau sowohl den 59-Jährigen, als auch die 30 Jahre alte Mazda-Fahrerin beleidigte.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochmittag zwischen 12.15 Uhr und 13 Uhr verursachte, als er einen Mercedes Benz beschädigte, der auf dem Kreissparkassenplatz abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Lorch: Gegen Regenrinne gefahren

Aus einer Hofeinfahrt kommend, fuhr eine 38-Jährige am Mittwochmittag gegen 12 Uhr mit ihrem Opel auf die Hauptstraße ein, wobei sie gegen eine Regenrinne fuhr und einen Schaden von rund 5000 Euro verursachte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell