POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrräder entwendet - Unfälle

Kirchberg an der Murr: Fahrräder entwendet

In der Straße Rappenberg wurden zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen drei Fahrräder entwendet. Die Räder waren in nicht abgeschlossenen Garagen geparkt und mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert. Es handelte sich um zwei Mountainbike-Pedelecs der Marke Cube. Eines war ein Reaction Hybrid EXC, Modell 2022 in der Farbe grey red in Rahmengröße 19 Zoll und ein Reaction Hybrid Race 625, Modell 2022 in der Farbe grey n metal mit der Rahmengröße 15 Zoll. Das dritte Rad war ein Rennrad der Marke Felt, Typ FX 65. Ein weiteres Pedelec soll noch im Schwalbenweg aus einer unverschlossenen Garage entwendet worden sein. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Polizei Backnang bittet nun um sachdienliche Hinweise zu den Tatgeschehen und dem Verbleib der Räder. Da zum Abtransport vermutlich ein größeres Fahrzeug oder Transporter zum Einsatz gekommen sein könnte, wären derartige Wahrnehmungen von besonderer Bedeutung. Eingehende Hinweise werden unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Eine 55-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr am Dienstag gegen 19 Uhr in den Erreneria-Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt. Sie stieß daraufhin mit einem 19-jährigen Golf-Fahrer zusammen, wobei an den Autos 4000 Euro Sachschaden entstanden. Verletzt wurde hierbei niemand.

Waiblingen: Motorradfahrer contra Pkw

In der Talstraße ereignete sich am Mittwoch gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzte. Ein 72-jähriger Autofahrer wollte dort am rechten Fahrbahnrand anfahren und wenden. Hierbei übersah er den nachfolgenden Motorradfahrer, der in Richtung Westtangente fuhr. Der 28-jährige Biker konnte nicht mehr ausweichen und stieß seitlich in den Pkw des Unfallverursachers. Der Schwerverletzte musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Straße ist derzeit noch gesperrt (Stand 16 Uhr). Eine Umleitung ist eingerichtet.

