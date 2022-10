Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Fahrzeuge aufgebrochen - Unfälle

Aalen (ots)

Bopfingen: PKW überschlägt sich

Auf der B29 von Aufhausen in Richtung Röttingen kam es heute gegen 08:50 Uhr zu einem Unfall, bei welchem eine Frau verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Die 50-jährige Opel-Lenkerin war kurzzeitig abgelenkt, weswegen sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam. Hierbei kam das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet

Ein Daimler-Benz, der am Mittwoch zwischen 12:15 Uhr und 13 Uhr auf dem Kreissparkassenplatz abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 zu melden.

Waldstetten / Straßdorf: Diebstähle aus BMW

Zwischen Dienstagabend, 23 Uhr und Mittwochmorgen, 11 Uhr wurde an einem BMW, der in der Straße Kirchberg abgestellt war, die hintere linke Dreiecksscheibe eingeschlagen und anschließend das Fahrzeug geöffnet. Anschließend entwendete der oder die Diebe die komplette Armatur des Fahrzeugs sowie eine Regenjacke der Marke North Face, Sangro Monterey Blue in der Größe XL. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt etwa 1100 Euro.

Aus einem weiteren Fahrzeug der Marke BMW, welches zwischen Dienstagabend, 21:30 Uhr und Mittwochmorgen, 11 Uhr im Metlanger Weg geparkt war, wurde ebenfalls die Armatur sowie das Lenkrad entwendet. Auch bei diesem Fahrzeug wurde zuvor das hintere linke Eckfenster eingeschlagen. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

In der Kantstraße wurde zwischen Dienstagabend, 23 Uhr und Mittwochmorgen 6 Uhr, an einem BMW ebenfalls das Eckfenster eingeschlagen und aus dem Fahrzeug das Lenkrad entwendet. Der Schaden wird hier auf etwa 650 Euro geschätzt.

In der Theodor-Storm-Straße wurde aus einem dort abgestellten BMW im gleichen Zeitraum das Lenkrad und aus einem ebenfalls dort geparkten BMW Cabrio das Lenkrad, das Armaturenbrett sowie der Fahrzeugschein entwendet. Der hierbei entstandene Schaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Hinweise auf die Diebstähle oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Von der L1060 wollte am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr eine 23-jährige Seat-Lenkerin nach links auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg auffahren. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Röhlingen entgegenkommenden Toyota, deren 51-jährige Fahrerin nicht mehr bremsen konnte, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro. Die beiden Fahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

