Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 16.20 Uhr bis 22.35 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus auf der Birkenallee in Kempen eingebrochen. Den Tätern gelang es auf unbekannte Weise die Hauseingangstüre ohne Gewalteinwirkung zu öffnen. Sie durchsuchten im Haus die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten sie durch den Garten in unbekannte Richtung. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (952)

