Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Samstag gegen 21.35 Uhr befuhr ein 38jähriger PKW-Führer aus Nettetal in Viersen die Gereonstraße aus Richtung Ringstraße kommend in Richtung Josefsring. In Höhe der Förderschule parkte er am rechten Fahrbahnrand und öffnete die Fahrertüre. Dabei achtete er nicht auf eine 29jährige Pedelecfahrerin, die in gleicher Richtung fuhr. Sie fuhr gegen die Türe und kam zu Fall. Dabei wurde sie leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen. /UR (951)

