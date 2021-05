Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte verletzten 28-Jährige schwer

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend haben zwei Unbekannte Männer in der Hellmut-Hartert-Straße eine 28-Jährige schwer verletzt. Die Täter sprachen die Frau im Bereich der Krankenhausnotaufnahme unsittlich an. Als einer der Männer sie am Arm packte, schrie ihn die 28-Jährige an. Dann trat ihr jemand in den Rücken und sie stürzte eine Treppe hinunter. Die Frau wurde bewusstlos und kam erst im Krankenhaus wieder zu sich. Durch den Sturz wurde sie schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall am Montag, kurz nach 18 Uhr, beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Von den Männern ist bekannt, dass beide groß und schlank sind und eine dunkle Hautfarbe haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

