POL-AA: Ostalbkreis: LKW auf BAB 7 umgekippt - Offenbar mehrere Unfälle verursacht und geflüchtet - In Firmengebäude eingebrochen - Fahrzeug aufgebrochen - Sonstiges

Ellwangen: LKW auf BAB 7 umgekippt

Am frühen Mittwochmorgen gegen 03:15 Uhr befuhr ein 27-jähriger mit seinem Scania-LKW die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen kam der LKW vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers am Auflieger nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit den dortigen Schutzplanken, kippte anschließend auf die rechte Seite und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Durch die Beschädigungen an dem LKW liefen etwa 1000 Liter Hydrauliköl und Dieselkraftstoff aus, so dass die Feuerwehr Westhausen, die mit 13 Wehrleuten und drei Fahrzeugen vor Ort kamen, alarmiert werden musste. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Derzeit dauern die Bergungsarbeiten noch an, da zusätzlich zu dem Öl bzw. Dieselkraftstoff noch die Leitplanke auf etwa 100 Meter aus der Verankerung gerissen wurde und zudem ca. 40 Tonnen Raps, die der LKW geladen hatte, auf den Fahrbahnen verteilt wurden. Die A7 ist aufgrund dessen vermutlich bis zur Mittagszeit in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt. Der Gesamtschaden inklusive Ladungs- und Flurschaden wird auf etwa 150000 Euro geschätzt

Aalen: 19-Jährigen angegangen

Beim Verlassen einer Gaststätte in der Stadelgasse wurden zwei 19 und 21 Jahre alte Männer am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr von ca. 7 bislang Unbekannten abgepasst und gegen die Hauswand gedrückt. Die Angreifer forderten von dem 19-Jährigen dessen Fußball-Supporter-Jacke und stießen die beiden Männer umher. Einer Zeugenaussage zufolge soll einer der Unbekannten dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Die Angreifer trugen alle schwarze Kleidung und sind etwa zwischen 18 bis 25 Jahre alt. Einer von ihnen trug eine schwarz-weiße Sturmhaube. Möglicherweise hielten sich die Unbekannten zuvor ebenfalls in der Gaststätte auf, wo ein Fußball-Pokalspiel übertragen wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Offenbar mehrere Unfälle verursacht und geflüchtet

Ein Streifenwagen des Polizeireviers Aalen wurde am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Alten Heidenheimer Straße von einem Autofahrer angehalten. Dieser gab an, dass wenige Minuten zuvor auf Höhe der dortigen Ballettschule ein Mercedes entgegenkam, welcher auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Zeuge gab an, dass er einen Frontalzusammenstoß nur dadurch verhindern konnte, dass er auf den Gehweg ausgewichen ist. Trotzdem wurde sein Fahrzeug von dem Mercedes gestreift. Der Unfallverursacher fuhr jedoch ohne anzuhalten in Richtung Gerokstraße davon. Im Rahmen der anschließenden Fahndung kam den Polizeibeamten das betreffende Fahrzeug in der Gerokstraße entgegen. Der Fahrer bremste lediglich kurz ab, streifte den Streifenwagen und fuhr wiederum davon. Von den Polizeibeamten konnte das abgestellte Fahrzeug kurz darauf in der Zebertstraße festgestellt werden. Im Bereich des Fahrzeuges konnten noch drei weitere Pkw festgestellt werden, die allesamt Beschädigungen aufwiesen; alle wurden durch den Mercedes beschädigt.

Letztlich wurde der 28-Jährige Mercedes-Fahrer durch die Polizei hinter einem Komposthaufen schlafend angetroffen; sein lautes Schnarchen hatte die Beamten auf seine Spur geführt. Der Mann, der unter der Wirkung von Alkohol und möglicherweise auch Betäubungsmitteln stand, musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; während dieser Maßnahme beleidigte er zudem die eingesetzten Kräfte. Insgesamt verursachte der 28-Jährige einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Tasche entwendet

Bereits am Montagabend zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr entwendete ein Unbekannter eine Tasche der Marke Nike, welche ein 42-Jähriger auf einer Bank im Stadtgarten abgelegt hatte. In der Tasche befand sich ein Smartphone der Marke Samsung S22 im Wert von ca. 1200 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Smartphones nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen-Sulzdorf: 6000 Euro Sachschaden

Auf der Straße "Brandwasen" streiften sich am Dienstagvormittag gegen 10.40 Uhr ein Traktor mit Pflugmaschine und ein Renault Sprinter, wobei ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro entstand. Die beiden 65 und 48 Jahre alten Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Birntorweg / Am Stadtgraben missachtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr die Vorfahrt eines 26-jährigen VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand an dessen Pkw ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Entsprechende Ermittlungen wurden von Beamten des Polizeipostens Bopfingen aufgenommen.

Bopfingen: Unfall beim Rückwärtsfahren

Auf rund 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag entstand. Kurz vor 17 Uhr bog ein 62-Jähriger mit seinem Nissan von der Wiesmühlstraße in die Neue Nördlinger Straße ein. Aufgrund eines bevorrechtigten Fahrzeuges setzte er seinen Pkw zurück, wobei er den hinter ihm stehenden Tesla einer 53-Jährigen beschädigte.

Jagstzell: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr setzte ein 50-Jähriger mit seiner Triumph auf der B 290 zwischen Jagstzell und Kellerhof zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges musste er den Überholvorgang abbrechen, verlor hierbei die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer blieb unverletzt; an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Neuler: Aufgefahren

Auf der Kreisstraße 3333 zwischen Neuler und Schrezheim fuhr ein 23-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem VW Caddy auf den verkehrsbedingt stehenden Mini Cooper einer 57-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Waldstetten: Fahrzeug aufgebrochen - Lenkrad entwendet

In der Zeit zwischen Dienstagabend 20.30 Uhr und Mittwochmorgen 4.45 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines BMW ein, der in der Straßdorfer Straße geparkt war und entwendeten aus dem Fahrzeug das Lenkrad. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Autofahrerin leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.20 Uhr ereignete. Auf der Unteren Zeiselbergstraße musste eine 38-Jährige ihren Audi verkehrsbedingt anhalten. Eine 22-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf, wobei die 38-Jährige leicht verletzt wurde.

Schwäbisch Gmünd: In Firmengebäude eingebrochen

Unbekannte verschafften sich zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstagmorgen 5.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Werrenwiesenstraße. Im Gebäude durchsuchten sie sämtliche unverschlossenen Räume und versuchten dann einen Kaffee-/Getränkeautomaten aufzubrechen. Nachdem dies offenbar nicht gelang, entwendeten die Täter fünf hochwertige Laptops und Werkzeuge. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 8000 Euro geschätzt; über den entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Einbrecher bzw. den Verbleib des Diebesgutes bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

