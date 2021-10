Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fehlalarm

Bad Salzungen (ots)

Am frühen Samstag Nachmittag wurde ein Brand eines Gartenhauses am Mäuseberg in Bad Salzungen gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzungen sowie die Polizeiinspektion Bad Salzungen wurden zum Einsatz gerufen. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich allerdings heraus, dass die starke Rauchentwicklung auf das Verbrennen von Holz in einem Ofen zurückzuführen war. Der Einsatz wurde abgebrochen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell