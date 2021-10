Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung am Pkw

Suhl (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Freitag zum Samstag in der Großen Beerbergstraße in Suhl an einem geparkten Pkw Golf die Scheibe der Fahrertür beschädigt. Dem Halter des Fahrzeuges entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Suhler Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell