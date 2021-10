Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhütte

Suhl (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum der letzten 4 Wochen in eine Gartenhütte Am Domberg in Suhl durchs Fenster ein. An der Gartenhütte entstand dem Gartenbesitzer ein Sachschaden von mindestens 300 Euro. Aus der Hütte fehlt nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Suhler Polizei zu melden.

