Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: GPS Technik entwendet

Gumpelstadt (ots)

Von abgestellten Traktoren auf einem Agrargelände in Gumpelstadt wurden in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag mehrere GPS Empfänger vom Typ Starfire der Marke John Deere abgebaut und entwendet. Ein Traktor wurde zudem noch aufgebrochen und ein zugehöriges Display mitgenommen. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. Hinweise zu der Tat bitte an die PI Bad Salzungen unter 03695 - 5510.

