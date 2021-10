Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß mit Biber

Eisfeld (ots)

Reh, Fuchs, Wildschwein und auch der Dachs - immer wieder wird die Polizei zu Wildunfällen mit den unterschiedlichsten Tieren des Waldes gerufen. Donnerstagabend fiel aber ein ganz anderes Tier seinem Leichtsinn, einfach über die Straße zu rennen, zum Opfer. Ein Biber überquerte die Fahrbahn just in diesem Moment als ein 29-Jähriger mit seinem Audi von Eisfeld nach Harras unterwegs war. Einen Zusammenstoß konnte der Mann nicht mehr verhindern und so prallte dasTier gegen das Auto. Der Biber hatte keine Chance und verendete am Unfallort.

