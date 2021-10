Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol am Steuer

Suhl / Gleicherwiesen (ots)

Am 23.10.2021 um 21:25 Uhr hatten die Beamten der PI Hildburghausen die Absicht, in der Ortslage Gleicherwiesen, am "Trinkhügel" den Fahrer eines Pkw im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und konnte letztlich an seiner Wohnanschrift gestellt werden. Hier nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Hildburghausen angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell