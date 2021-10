Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad gestohlen

Schmalkalden (ots)

In der Zeit vom 21.10.21 bis 23.10.21 wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Asbacher Straße, Schmalkalden, ein Fahrrad entwendet. Es handelte sich um ein Mountainbike des Herstellers Cube, die Rahmenfarbe war silber. Der Eigentümer gab den Wert des Rades mit 800 EUR an.

