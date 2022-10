Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 41-jährige Frau im psychischen Ausnahmezustand - Versuchter Einbruch in Supermarkt - Brand einer Gartenhütte - Unfälle

Aspach: Versuchter Einbruch

Am Mittwoch kurz nach Mitternacht wurde versucht in einen Supermarkt in der Siemensstraße einzubrechen. Die Täter schlugen ein Fensterglas ein und stiegen in den Markt ein. Vermutlich, weil hierbei ein Alarm auslöste, flüchteten die Täter ohne Beute. Eine polizeiliche Fahndung nach den Geflüchteten bleib ohne Erfolg. Der verursachte Sachschaden wurde auf 1500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Aspach: Zeugen zu Unfall gesucht

In der Backnanger Straße ereignete sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein Auffahrunfall, wobei sich drei Autofahrer leicht verletzten. Ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr bei dichtem Verkehr in Richtung Backnang und wollte einem vorausfahrenden Lkw einen Spurwechsel ermöglichen und bremste hierzu ab. Ein nachfolgender 24-jähriger BMW-Fahrer bemerkte die Gefahrensituation zu spät und fuhr auf den Peugeot eines 45-jährigen Autofahrers auf, wobei die Fahrzeuge noch auf den Mercedes des 67-Jährigen auffuhren. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Zwei Autos wurden abgeschleppt. Zur Klärung der näheren Unfallumstände sollten sich nun Unfallzeugen, insbesondere auch der auf die Fahrspur eingebogene Lkw-Fahrer, mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

Ein 44-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 17.10 Uhr die L 1149 und bog nach links in die L 1066 in Richtung Murrhardt ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem 31-jährigen Audi-Fahrer zusammen, der in Richtung Gaildorf fuhr. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Backnang: Person im psychischen Ausnahmezustand

In Backnang wurde am Dienstagabend gegen 19 Uhr die Polizei zu häuslichen Streitigkeiten hinzugerufen. Eine 41-jährige Frau befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und randalierte in der Wohnung. Der Polizei gegenüber war die Person sehr aggressiv, nicht zu beruhigen und beleidigte ununterbrochen die Beamten. Als sie in Gewahrsam genommen werden sollte, wehrte sie sich, bespuckte eine Beamtin und biss einem Beamten in den Arm. Letztlich musste die Person einer psychiatrischen Klinik überstellt werden. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte sowie die 41-Jährige leicht verletzt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw Nissan Mica befuhr am Dienstag gegen 16 Uhr die L 1197 in Richtung Remseck und kam auf Höhe des Sami-Khedira-Stadions auf die Gegenfahrspur, wo er das Auto eines entgegenkommenden Hyundai-Fahrers streifte und am Außenspiegel beschädigte. Der Unfallverursacher hielt nicht an und flüchtete ohne sich um den verursachten Fremdschaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 in Verbindung zu setzen.

Weinstadt: Mehrere Sachbeschädigungen

Durch bisher unbekannte Vandalen wurden zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 8:10 Uhr drei Autos und ein Briefkasten in der Haldenstraße beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand wurde durch die Täter auf die Motorhauben der drei Pkw sowie in den Briefkasten ein Stern eingeritzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 15:45 Uhr einen in der Johann-Philipp-Palm-Straße geparkten Citroen im Bereich der rechten Fahrzeugseite und fuhr anschließend weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen: Brand einer Gartenhütte

Aufgrund einer brennenden Gartenhütte neben der Kreisstraße 1911 östlich des Wohngebiets Galgenberg rückte die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus. Die Feuerwehr konnte ein vollständiges Abbrennen der Gartenhütte nicht mehr verhindern, der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden beim Brand nicht verletzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Leutenbach-Nellmersbach: E-Scooter aus Garage entwendet

Im Zeitraum zwischen Montag, 18:30 Uhr und Dienstag, 16 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Dieb Zugang zur Garage eines Mehrfamilienhauses in der Wiesentalstraße und entwendete aus dieser einen Elektroscooter samt Ladekabel. Am Elektroroller vom Hersteller Xiaomi, Typ Mi Electric Scooter 1S war das Versicherungskennzeichen GTU-875 angebracht. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Alfdorf-Vordersteinenberg: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag gegen 12:30 Uhr vermutlich beim Wenden im Beutenhofer Weg ein Mülltonnenhäuschen aus Metall und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der entstandene Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

