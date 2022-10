POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kompletträder entwendet - Einbruch - Fahrrad entwendet - Scheibe beschädigt

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Kompletträder entwendet - Einbruch - Fahrrad entwendet - Scheibe beschädigt

Aalen (ots)

Backnang: Kompletträder entwendet

Auf dem Außengelände eines Autohauses in der Weissacher Straße wurden in der Nacht zum Dienstag 26 Kompletträder von acht Autos demontiert und entwendet. An einigen Fahrzeugen entstanden auch Beschädigungen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 50.000 Euro. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun zur Klärung des Geschehens um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Waiblingen: In Berufsbildungswerk eingebrochen

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen warfen bisher unbekannte Einbrecher vier Fensterscheiben der Werkstatt des Berufsbildungswerkes in der Zeppelinstraße ein und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort versuchten sie die Türe zum Büro aufzuhebeln, was allerdings misslang. Nach bisherigem Kenntnisstand flüchteten die Diebe ohne Beute wieder. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Fahrrad aus Tiefgarage entwendet

Ein bisher unbekannter Dieb entwendete zwischen Montagabend und Dienstagmorgen aus einem Auto in der Kornblumenstraße den Tiefgaragenöffner eines Mehrfamilienhauses und begab sich damit in die Tiefgarage. Diese durchsuchte er nach Diebesgut und entwendete letztlich ein mit einem Schloss gesichertes weißes Pedelec vom Hersteller Ghost. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Winnenden: Scheibe beschädigt

Am Dienstag in der Zeit zwischen Mitternacht und 10:30 Uhr warf eine bislang unbekannte Person einen Stein gegen eine Fensterscheibe eines Wohnhauses im Steinweg und beschädigte diese hierdurch. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

