POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Einbrüche - Unfallfluchten - Diebesgut im Wert von rund 15.000 Euro erbeutet - Spendenkasse entwendet - Rabiate Nachbarin - Sonstiges

Aalen-Unterkochen: Tätliche Auseinandersetzung

Unstimmigkeiten über die durchgeführte Reparatur an einem Fahrzeug waren wohl die Ursache für eine tätliche Auseinandersetzung am Montagabend. Gegen 19.40 Uhr suchten drei Männer im Alter zwischen 29 bis 56 Jahren eine Kfz-Werkstatt in der Aalener Straße auf, wo sie zwei dort anwesende Männer angingen. Eigenen Aussagen zufolge sollen zwei der Männer einen 48-Jährigen festgehalten haben, während der dritte Mann auf ihn einschlug. Der 48-Jährige und sein 45 Jahre alter Verwandter flüchteten nach dem Angriff und verständigten die Polizei. Der 48-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen die drei Männer wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Aalen: Lkw verursachte Unfall und fuhr weiter

Auf der B 29, aus Richtung Schwäbisch Gmünd kommend, wechselte der Fahrer eines Sattelzuges am Montagabend gegen 19.20 Uhr vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er zwei Motorradfahrer, welche hintereinander fuhren. Während der vordere der Zweiradfahrer noch ausweichen konnte, gelang dies dem Zweiten nicht mehr; der 21-Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf den Vordermann auf, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Das Zweirad des 21-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Motorrades musste die B 29 bis 20 Uhr vollständig gesperrt werden. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Vom Fahrbahnrand kommend, fuhr eine 36-Jährige am Montagabend gegen 19.15 Uhr mit ihrem Audi in den fließenden Verkehr auf der Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah sie den Toyota eines 66-Jährigen und streifte diesen, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 61-Jähriger seinen Audi am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Schloßstraße abbremsen. Eine 19-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6000 Euro.

Lauchheim: Unfallflucht

Bereits zwischen Montag, 10.10. und Samstag 15.10. beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Ford S-Max, der in der Straße "Hardtsteige" abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040.

Aalen: 6000 Euro Sachschaden

Rund 6000 Euro Schaden entstanden am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall. Von der Albrecht-Erhardt-Straße kommend, wollte eine 19-Jährige mit ihrem VW Polo nach links in die Stiewingstraße abbiegen. Aufgrund der Verkehrssituation gewährte ihr ein eigentlich vorfahrtsberechtigter Autofahrer den Vorrang und winkte sie heraus. Zeitgleich überholte ein 16-Jähriger mit seiner Piaggio die haltende Fahrzeugkolonne, weshalb es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Aalen-Wasseralfingen: Spendenkasse entwendet

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr betrat ein unbekanntes Pärchen eine Bäckerei in der Karlstraße, wo sie für 6 Euro Waren aus dem Regal entnahmen. Die Frau legte dann zum Bezahlen einen 100-Euro-Schein auf die Theke und bemängelte dann den Zustand der zurückgegebenen Geldscheine. Die Unbekannte ließ sich andere Geldscheine geben und entschied sich dann, die Waren doch nicht zu kaufen, weshalb die Verkäuferin ihr wieder die 100 Euro aushändigte. Erst nachdem die beiden das Geschäft verlassen hatten, bemerkte die Angestellte, dass sie eine auf der Theke stehende Spendenkasse für ein Kinderhospiz entwendet haben. In der Kasse dürften sich rund 100 Euro befunden haben. Die beiden Unbekannten sind ca. 160 cm groß und ca. 40 Jahre alt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrerin übersehen

Leichte Verletzungen zog sich eine 60 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Unfall zu, der sich am Montagmorgen ereignete. Mit ihrem Pkw bog eine 68-Jährige gegen 8 Uhr in die Wilhelmstraße ein, wobei sie die aus Richtung Sonnenbergstraße kommende Radlerin übersah. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf lediglich 100 Euro.

Ellwangen: Aufgefahren

Mit ihrem VW fuhr eine 33-Jährige am Montag auf Höhe der Einmündung Mühlgraben auf den verkehrsbedingt stehenden Ford eines 19-Jährigen auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand.

Bopfingen: Fahrzeug machte sich selbständig

Kurz nach 12 Uhr am Montagmittag stellte ein 56-Jähriger seinen Renault auf dem Gelände einer Tankstelle in der Aalener Straße ab. Da er den Pkw nicht ausreichend absicherte, machte dieser sich selbständig und rollte gegen einen Peugeot. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Wört: Unfallflucht - 14.000 Euro Sachschaden

Der 57-jährige Fahrer eines Linienbusses beschädigte am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr einen in der Werdlinstraße geparkten Audi Q2, wobei ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher, der ohne anzuhalten davongefahren war, konnte durch die Zeugenaussage eines 68-Jährigen rasch ermittelt werden. Er gab an, nichts von dem Zusammenstoß bemerkt zu haben.

Ellwangen: Parkrempler

Auf rund 10.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 64-Jähriger am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr verursachte, als er mit seinem Opel auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße beim Ausparken einen Ford Mustang streifte.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof: Zwei Einbrüche

Durch das Zerbrechen einer Scheibe wurde die 50 Jahre alte Bewohnerin eines Hauses in der Waldauer Straße am Montagabend gegen 19.30 Uhr aufgeschreckt. Als die Frau nachschaute, bemerkte sie zwei Männer, welche die Balkontüre der unter ihr liegenden Wohnung aufgebrochen hatten und im Begriff waren, in die Wohnung einzusteigen. Die resolute Frau schrie die Einbrecher an, woraufhin diese die Flucht ergriffen.

Ebenfalls am Montagabend, zwischen 17.20 Uhr und 21.10 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in er Kolomanstraße, wo sie sämtliche Räumlichkeiten durchwühlten und rund 400 Euro Bargeld entwendeten. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Rabiate Nachbarin

Mit einer Anzeige wegen Körperverletzung muss eine 46-Jährige rechnen, nachdem sie am Montagabend ihren Nachbarn angegriffen hat. Die Frau traf im Treppenhaus eines Gebäudes in der Baldungstraße auf den 68-Jährigen, wo sie seinen Angaben zufolge, sofort auf ihn losging. Die 46-Jährige würgte den Mann und stieß ihn gegen die Treppen. Auch als er 68-Jährige am Boden lag, hatte die 46-Jährige die Hände noch immer an seinem Hals. Erst im weiteren Verlauf gelang es ihm, sich aus dem Griff der rabiaten Frau zu befreien.

Schwäbisch Gmünd: Diebesgut im Wert von rund 15.000 Euro erbeutet

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Montagmorgen 7 Uhr, entwendeten Unbekannte vom Baustellenbereich einer Tiefgarage in der Schießtalstraße mehrere Werkzeuge, u.a. einen Bohrhammer, eine Schlitzfräse und einen Akkuschleifer. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich ersten Einschätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der entwendeten Maschinen bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf der Verbindungsstraße zwischen Radelstetten und Schwäbisch Gmünd streifte ein weißer Lkw am Montagmorgen gegen 8.10 Uhr den Lkw eines 35-Jährigen, wobei der Außenspiegel beschädigt wurde. Ohne anzuhalten fuhr der Verursacher in Richtung Maitis weiter. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

