POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Sachbeschädigung an Pkw Park der Gärten

Oldenburg (ots) - Ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Aurich ist in der Nacht zu Donnerstag in den Räumen einer Sparkasse an der Langen Straße von unbekannten Tätern überfallen worden. Der Mann hatte gegen 23.30 Uhr den Geldautomatenraum des Instituts betreten und dort Bargeld abgehoben. Als er das Gebäude in Richtung Fußgängerzone verlassen wollte, seien plötzlich drei Unbekannte neben ihm aufgetaucht und ...

mehr