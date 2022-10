Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Geflüchtete Ladendiebin - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer an der Krähenbachkreuzung auf die B14 in Richtung Strümpfelbach auf. Er wollte im weiteren Verlauf dort an einem verkehrsbedingt haltenden Auto links vorbeifahren. Er streifte hierbei linksseitig ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Ohne anzuhalten flüchtete der unbekannte Unfallverursacher. Hinweise auf diesen wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes A-Klasse befuhr am Montag gegen 16.30 Uhr die Stauferstraße in Richtung Fellbach. In einem Kurvenbereich kam er auf die Gegenfahrbahn, stieß mit einem entgegenfahrenden Pkw Skoda zusammen und schleuderte anschließend über die Fahrbahn, wobei er letztlich in eine Leitplanke krachte. Ein nachfolgender 44-jähriger BMW Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw Mercedes auf. Der Unfallverursacher als auch der 35-jährige Skoda-Fahrer wurden beim Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw Mercedes und Skoda wurden abgeschleppt. Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 43.000 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die örtliche Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften im Einsatz.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

In der Wiesenstraße stieß zwischen Sonntagabend und Montagmorgen beim Parken ein unbekannter Autofahrer gegen einen VW Polo und beschädigte diesen. Ohne den Vorfall zu melden entfernte sich der Verursacher und hinterließ ca. 2000 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und zu dem geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Rabiate Ladendiebin

Eine Kundin wurde am Montagnachmittag von einer Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Straße Marktplatz dabei beobachtet, wie sie drei Parfümfläschchen in ihre Tasche steckte und anschließend den Laden verließ, ohne die Duftwässerchen zu bezahlen. Als die Angestellte des Ladens die Frau vor dem Laden festhalten wollte, schubste die Diebin sie zur Seite und ergriff die Flucht. Eine aufmerksame Zeugin, die die Situation beobachtet hatte, folgte der Tatverdächtigen und nahm ihr schließlich die Tasche mit dem Diebesgut ab. Anschließend flüchtete die Frau ohne Beute. Die Identität der Tatverdächtigen dürfte wegen weiterer zurückliegender Vorfälle in dem Geschäft bekannt sein. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

