POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere BMW aufgebrochen - Unfälle

Abtsgmünd: PKW übersehen - Totalschaden

Am Montagfrüh gegen 06:45 Uhr ereignete sich auf der B19 zwischen Reichertshofen und Untergröningen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand.

Ein 71-jähriger fuhr mit seinem Opel von einem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkstreifen auf die B19 ein. Hierbei übersah er einen in Fahrtrichtung Abtsgmünd fahrenden 19-jährigen Ford-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Rainau: Aufgefahren

Als am Montag gegen 07:40 Uhr eine 30-Jährige ihren Mercedes auf der B29 kurz nach der Abzweigung nach Schwabsberg anhalten musste, übersah dies ein nachfolgender 57-Jähriger und fuhr mit seinem VW auf. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd/ Wetzgau: Mehrere BMW aufgebrochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag machten sich Unbekannte an mehreren hochwertigen BMWs in Schwäbisch Gmünd sowie in Wetzgau zu schaffen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 7800 Euro.

In der Karl-Lüllig-Straße in Schwäbisch Gmünd wurde aus einem dort geparkten verschlossenen BMW eine komplette Navi-Einheit aus dem Armaturenbrett entwendet.

Ebenso wurden in Wetzgau drei weitere BMW, die in der Willy-Schenk-Straße und der "An der Oberen Halde" abgestellt waren, eingebrochen. Aus allen drei Fahrzeugen wurden die Lenkräder, sowie bei einem Fahrzeug Teile der Mittelkonsole und die komplette Navi-Einheit entwendet.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Angaben werden unter Telefon 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren II

Weil ein 47-Jähriger an der Kreuzung zur Rektor-Klaus-Straße seinen Toyota aufgrund eines vor ihm fahrenden Rechtsabbieger abbremsen musste, fuhr eine nachfolgende 81-Jährige aus Unachtsamkeit mit ihrem Skoda auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro.

