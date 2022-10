Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Reifen zerstochen - Geldbörse samt EC-Karte entwendet - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: 25-Jährige "genervt" von Polizeikontrolle

Gegen 22.40 Uhr am Sonntagabend stoppten Beamte des Polizeireviers Aalen einen VW in der Aalener Straße, um die Fahrerin einer routinemäßigen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die 25-Jährige händigte den Beamten lediglich eine Krankenversicherungskarte und den Fahrzeugschein aus. Nach mehrfachen Erklärungen seitens der Ordnungshüter reagierte sie sichtlich genervt und wollte die Kontrollstelle zu Fuß verlassen, was jedoch unterbunden werden konnte. Erst nachdem eine weitere Streife mit einer Polizeibeamtin angefordert wurde, konnten die Personalien der 25-Jährigen erhoben werden. Ihren Führerschein hatte die Frau nicht dabei. Gegen sie wird nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt.

Aalen-Ebnat: 4-Jähriger schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 4-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu. Der Junge befuhr mit seinem Kettcar die Verlängerung der Elchinger Straße in Richtung Karrenhau. Da er das immer schneller werdende Kettcar nicht mehr unter Kontrolle brachte, schaukelte sich dieses hoch und der 4-Jährige überschlug sich auf dem Rollsplit. Da der 4-Jährige, der zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Schutzhelm trug, sich eine Kopfverletzung zuzog, wurde er vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Aalen: 26-Jährige musste ihren Führerschein abgeben

Am Sonntagmorgen kurz vor 2 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sie in der Ziegelstraße einen VW Polo beobachtet werden konnte, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war und auch beinahe gegen ein Verkehrszeichen gefahren sei. Beamte des Polizeireviers Aalen konnten den genannten Pkw auf der Einmündung Kantstraße anhalten und die 26-jährige Fahrerin einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass diese unter der Wirkung von Alkohol stand. Nachdem ein entsprechender Vortest, der einen Wert von rund 1,5 Promille ergab, musste sich die Frau im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Aalen: 46-Jährige verletzt

Durch einen Passanten wurde am Samstagmittag kurz vor 12 Uhr in der Straße "Unterdorf" in Abtsgmünd eine 46-jährige Frau aufgefunden, welche eventuell beim Spaziergang mit einem Hund gestürzt war und sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hatte. Die Frau, die unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Ein 36-Jähriger verursachte am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr einen Sachschaden von rund 6000 Euro, als er mit seinem Lkw beim Rangieren einen in der Industriestraße abgestellten VW Golf beschädigte. An dem Fahrzeug entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden.

Aalen-Wasseralfingen: Reifen zerstochen

In der Zeit zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagvormittag 11 Uhr zerstachen Unbekannte alle vier Reifen eines Fahrzeuges, welches in diesem Zeitraum in der Paul-Reusch-Straße abgestellt war. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Versuchter Einbruch

Kurz vor 19.30 Uhr löste am Sonntagabend der Alarm eines Einkaufsmarktes in der Straße "An der Jagst" aus. Als der Verantwortliche des Marktes an der Örtlichkeit eintraf, konnte er zwei junge Männer beobachten, welche in der Dunkelheit flüchteten. Einer der Männer trug einen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatten die beiden versucht, die Eingangstüre aufzudrücken, wobei der Alarm ausgelöst wurde. Hinweise auf die Unbekannten bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Unterschneidheim: Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag ereignete. An der Einmündung Oberschneidheimer Weg / Ortseingang Nordhausen missachtete ein 53-jähriger Audi-Fahrer gegen 14 Uhr die Vorfahrt eines 26-jährigen Smart-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden sowohl der 26-Jährige, als auch sein gleichaltriger Beifahrer leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Geldbörse samt EC-Karte entwendet

Am Sonntagmorgen zwischen 7.10 Uhr und 7.30 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter in einer Bäckerei am Marktplatz den Geldbeutel einer Angestellten. Der Täter erbeutete neben rund 150 Euro Bargeld auch die EC-Karte der Frau. Mit dieser versuchte er zweimal an verschiedenen Banken in Schwäbisch Gmünd Geld abzuheben, was nicht gelang. Ein dritter Versuch indes funktionierte, wobei der Unbekannte dann 500 Euro vom Konto der 41-Jährigen erbeutete. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Zwei Leichtverletzte

Mit seinem Rad befuhr ein 56-Jähriger am Sonntagmittag gegen 14 Uhr den Wanderweg von Hohenstaufen kommend in Richtung Rechberg. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 6 Jahre alten Mädchen, das zusammen mit einer Personengruppe zu Fuß unterwegs war. Beide erlitten leichte Verletzungen; das Mädchen wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Eschach: 15.000 Euro Schaden

Um auf den Parkplatz des Friedhofes abzubiegen, verlangsamte eine 46-Jährige am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr die Geschwindigkeit ihres VW. Eine 60-Jährige bemerkte dies zu spät und setzte daher mit ihrem Mitsubishi zum Überholen an, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mitsubishi nach links abgewiesen, durchschlug das Tor zum Friedhof und kam erst auf dem Gelände zum Stillstand. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

