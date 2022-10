Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden-Geradstetten: Nachtragsmeldung zu "Brand in einer Firmenhalle"

Aalen (ots)

Wie bereits um 0:02 Uhr berichtet, kam es am Sonntagabend gegen 23 Uhr zum Brand im Bereich einer Firmenhalle in der Straße Oberer Wasen. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet der Anbau eines Firmengebäudes, bei dem es sich um eine Holzkonstruktion mit Blechdach handelte, aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die umliegenden Feuerwehren waren mit insgesamt 112 Einsatzkräften vor Ort, die Rettungsdienste waren mit 20 Personen im Einsatz. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude verhindern, an diesem entstand aber ebenfalls Sachschaden. Unter dem Anbau war unter anderem ein Wohnwagen, ein Motorboot auf einem Anhänger, ein Aufsitzrasenmäher sowie mehrere Gasflaschen gelagert. Die genannten Gegenstände wurden beim Brand vollständig zerstört. Ein Mann erlitt beim Versuch einen Hund zu retten, der sich in einem Zwinger unter dem Anbau befand, leichte Verletzungen. Der Hund konnte nicht gerettet werden. Drei der Einsatzkräfte wurden ebenfalls leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ungefähr 400.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Anbei die ursprüngliche Meldung von 0:02 Uhr:

Remshalden/Geradstetten: Brand in einer Firmenhalle Derzeit läuft ein größerer Feuerwehreinsatz in der Straße Oberer Wasen in Remshalden/Geradstetten. Dort brennt es im Bereich einer Firmenhalle. Gegen 23:00 Uhr kam es zu mehreren Explosionen. Diese wurden zum derzeitigen Kenntnisstand durch Gasflaschen, die dort gelagert waren, verursacht. Es besteht derzeit keine Gefahr für Anwohner. Die direkt vorbeiführende Bundesstraße B29 ist ebenfalls nicht betroffen. Zur Brandursache gibt es bisher keine Erkenntnisse.

