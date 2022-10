Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Landkreis Schwäbisch Hall bis 10:30 Uhr: Verkehrsunfall, Brände

Aalen (ots)

Frankenhardt: Verkehrsunfall

Am Samstagmittag befuhr ein 18-jähriger VW Golf Fahrer die Crailsheimer Straße in Richtung Obersontheim. Um zu Wenden fuhr er in die Sonnenstraße ein um gleich wieder in die Crailsheimer Straße in Fahrtrichtung Crailsheim zu fahren. Hierbei kam es zum Unfall mit einer 34-jährigen VW Caddy Fahrerin, die ordnungsgemäß auf der Crailsheimer Straße fuhr. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 8000,- Euro geschätzt.

Gaildorf: Brand eines Großmülleimers

Am frühen Sonntagmorgen brannte auf dem Schulhof der Parkschule ein Großmülleimer bis zur Unbrauchbarkeit ab. Es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Freiwillige Feuerwehr Gaildorf war mit 2 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Brand eines Motorrollers

Am frühen Sonntagmorgen brannte aus bislang unbekannte Ursache am Bahnhof Schwäbisch Hall ein Motorroller. Dieser wurde vollständig zerstört. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.

