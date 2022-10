Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Lauchheim: Fahrradfahrer angefahren - Zeugen gesucht

Am Samstag, in den frühen Morgenstunden, gegen 03:20 Uhr, wurde in Lauchheim ein 18-jähriger Fahrradfahrer von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Unfallstelle konnte noch nicht genau lokalisiert werden, müsste sich aber in Lauchheim, im Bereich der Hauptstraße, Lippacher Straße und der Bopfinger Straße befinden. Der Fahrradfahrer war bekleidet mit einem weißen Oberteil und einer blauen Jeans. Das Polizeirevier Aalen bittet unter der Rufnummer 07361/5240 um Zeugenhinweise.

