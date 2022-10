POL-AA: Rems-Murr-Kreis: schwerer Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Neuler: Bei Verkehrsunfall schwer verletzt Am Freitag gegen 17:30 Uhr befuhr eine 79-jährige Pedelec Lenkerin in Neuler einen Feldweg bergab. An der Einmündung zur Seestraße bremste sie ab und kam aufgrund von Rollsplitt zu Fall. Durch den Sturz wurde sie schwer verletzt und kam mit dem Notarzt in ein Krankenhaus. Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit ...

