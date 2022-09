Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B 50

Morbach (ots)

Am Montag, den 29.08.2022, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der B50, Verbindungsstück zwischen dem Kreisverkehr Hinzerath und dem neuen Streckenteil ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein 56 Jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die B 50 vom neuen Streckenabschnitt der B 50 kommend in Richtung Kreisverkehr Hinzerath. Hinter einem ihm entgegenkommenden größeren Fahrzeug scherte plötzlich ein dahinter befindlicher Pkw aus. Dabei kam es zu einer Spiegel-Spiegelberührung der sich begegnenden Fahrzeuge. Nach der Berührung der Fahrzeuge entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher in Richtung Hochmoselübergang/Wittlich. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich an dem Fahrzeug des Unfallmelders. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

