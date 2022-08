POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Baumholder (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 26.08.2022 13:30 Uhr und Montag, 29.08.2022 09:00 Uhr wurden von einem sogenannten ,Forwarder', die außen angebrachte Arbeitsbeleuchtung entwendet. Die forstwirtschaftliche Arbeitsmaschine war an der Kreuzung K57/K61 und der sogenannten ,Panzerstraße' in der Gemarkung Eckersweiler abgestellt. In dem vorgenanntem Zeitraum wurden durch bislang unbekannte Täter insgesamt ...

