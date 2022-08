POL-PDTR: L348/L169 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Idar-Oberstein (ots) - Im Zeitraum vom 26.08.2022, 18.00 Uhr bis zum 28.08.2022, 14.00 Uhr wurde ein, in der Lindenbach parkender Opel Corsa beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Fahrerseite und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

