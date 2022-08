Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei Morbach zu Besuch in der IGS Morbach

In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien erwartete die 11. Stufe der IGS Morbach noch ein Besuch der Polizeiinspektion Morbach. PHK Thorsten Schöneck und PKin Veronika Beringhoff vermittelten den Jugendlichen, die überwiegend kurz vor dem Führerscheinerwerb stehen, einige Informationen zum Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Die Stufe wurde in zwei Gruppen geteilt, so konnte der Vortrag in Kleingruppengröße etwas lockerer gestaltet und auf persönlichen Dialog ausgerichtet werden.

Nach einer kurzen Vorstellung des Morbacher Dienstgebiets veranschaulichten die Beamten anhand von aktuellen Unfallstatistiken, warum es sinnvoll ist, junge Menschen mit diesem Thema vertraut zu machen, da sie überproportional viele Unfälle verursachen und an ihnen beteiligt sind. Neben entwicklungsbedingten Faktoren versucht die Polizei, die zwei gravierenden Unfallursachen Alkohol und Drogen durch gezielte Prävention einzudämmen und konsequent zu sanktionieren. Dazu wurden den Schülern einige, unter anderem drastische, Unfallbeispiele gezeigt, die auf Alkohol- oder Drogenkonsum zurückzuführen waren. Auch die rechtlichen und finanziellen Folgen einer solchen Alkohol- oder Drogenfahrt wurden beleuchtet und dabei stellten die Schüler fest, dass ein Führerscheinverlust sehr viel mehr als nur eine Strafe und hohe Kosten bedeutet. Ein in der Region bekanntes Präventionskonzept wollten die Beamten anschließend den jungen Leuten näherbringen und aktiv Werbung dafür betreiben: BOB. So heißt die Kampagne, bei der der Fahrer für seine Nüchternheit von teilnehmenden Gaststätten mit einem rabattierten oder kostenlosen alkoholfreien Getränk belohnt wird. So können alle anderen der Gruppe entspannt feiern und der Fahrer bringt sie sicher nach Hause. Um das ganze Thema etwas greifbarer zu gestalten, hatten PHK Schöneck und PKin Beringhoff einen Drogenkoffer mit verschiedenen Substanzen zum Anschauen sowie sogenannte "Rauschbrillen" im Gepäck, die eine gewisse Alkoholbeeinflussung simulieren sollten. Damit konnten die Schüler versuchen, einen Tretroller zu lenken. Die Kombination des ernsten Themas und der aufgelockerten Ausgestaltung kam bei den Schülern gut an und weckte das Interesse. So konnte das Ziel, Aufklärung über das Themenfeld sowie den Auswirkungen einer Rauschfahrt zu betreiben ohne nur mit erhobenem Zeigefinger vor den jungen Fahrern zu stehen, erreicht werden. Die Polizeiinspektion Morbach bedankt sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der IGS Morbach. Ähnliche Veranstaltungen können im Übrigen auch für Unternehmen angeboten werden, wenn eine ausreichende Anzahl der Zielgruppe "Junge Fahrer" vorhanden ist.

