POL-PDTR: hochwertige Beleuchtung von Arbeitsmaschine entwendet

Baumholder (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 26.08.2022 13:30 Uhr und Montag, 29.08.2022 09:00 Uhr wurden von einem sogenannten ,Forwarder', die außen angebrachte Arbeitsbeleuchtung entwendet. Die forstwirtschaftliche Arbeitsmaschine war an der Kreuzung K57/K61 und der sogenannten ,Panzerstraße' in der Gemarkung Eckersweiler abgestellt. In dem vorgenanntem Zeitraum wurden durch bislang unbekannte Täter insgesamt zehn, an der Außenseite angebrachte LED-Leuchten entwendet. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Baumholder zu wenden.

