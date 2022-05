POL-HS: Kleinkraftrad und PKW gestohlen

Erkelenz/-Borschemich (ots) - In der Nacht von Sonntag (22. Mai) auf Montag (23. Mai) sind in Erkelenz und Borschemich mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte geöffnet worden. In Borschemich lagen die Tatorte in den Straßen Alter Kirchweg und In Borschemich. In beiden Fällen durchsuchten die Täter den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. In Erkelenz öffnete ein ...

