Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Fahrzeuge geöffnet

Erkelenz/-Borschemich (ots)

In der Nacht von Sonntag (22. Mai) auf Montag (23. Mai) sind in Erkelenz und Borschemich mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte geöffnet worden. In Borschemich lagen die Tatorte in den Straßen Alter Kirchweg und In Borschemich. In beiden Fällen durchsuchten die Täter den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. In Erkelenz öffnete ein männlicher Täter, der videografiert werden konnte, zwischen 02.45 Uhr und 03.15 Uhr am Montagmorgen einen PKW am Sachsenring und zwei weitere in der Glück-Auf-Straße. Ob der Unbekannte auch für die Taten in Borschemich verantwortlich ist, versucht nun die Kriminalpolizei zu klären, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat.

