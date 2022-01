Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizeieinsatz anlässlich einer Versammlung in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 03.01.2022 ab 18.00 Uhr fand eine angemeldete Versammlung mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen in Schwerin statt. Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Bertha-Klingberg-Platz setzte sich der Aufzug über den Bürgermeister-Bade-Platz in Richtung Grunthalplatz in Bewegung. Hier fand eine Abschlusskundgebung statt. An der Versammlung nahmen in der Spitze ca. 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil. Für den Schutz der friedlichen Veranstaltung sowie für erforderliche Verkehrsmaßnahmen befanden sich über 100 Beamtinnen und Beamte im Einsatz.

