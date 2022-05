POL-HS: Ein versuchter und ein vollendeter Diebstahl von KFZ

Wassenberg (ots) - Ein 63-jähriger Taxifahrer aus Wassenberg war am Samstag, 21. Mai, gegen 2.45 Uhr mit seinem Taxi VW mit HS-Kennzeichen auf der Erkelenzer Straße in Richtung Unterstadt unterwegs. In Höhe des ZOB bemerkte er zwei männliche Personen am rechten Fahrbahnrand. Einer der beiden warf kurz vor dem herannahenden Taxi einen Gegenstand auf die Fahrbahn. Der Taxifahrer bremste und hielt an. Als er ausstieg und ...

mehr