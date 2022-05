POL-HS: Diebstähle aus PKW

Wassenberg / -Birgelen (ots) - In der Nacht von Freitag (20. Mai) auf Samstag (21. Mai) kam es in Wassenberg und Birgelen zu insgesamt acht Sachbeschädigungen an PKW. Die Tatorte lagen in Wassenberg in der Hangstraße, Burgstraße, Roermonder Straße sowie der Erkelenzer Straße sowie in Birgelen in der Straße Unter den Eichen. In allen Fällen wurden entweder die Außenspiegel beschädigt oder das Fahrzeug mit Graffiti ...

mehr