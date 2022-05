Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Weitere Zeugen nach Einbruchsdiebstahl in Supermarkt gesucht

Erkelenz (ots)

Am Montag, 23. Mai, gegen 2.20 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin eine Alarmauslösung an einem Supermarkt an der Lauerstraße. Als sie nach dem Rechten sah, erkannte sie zwei offensichtlich männliche Personen mit einer Taschenlampe in einem Gebüsch sowie zwei weitere offenbar männliche Personen, die das Gebäude des Supermarktes durch die Tür einer Bäckerei verließen. Einer der Männer führte einen gefüllten Müllbeutel mit sich. Sie flüchteten fußläufig über den Parkplatz zu einer angrenzenden Gasse. Die beiden Personen im Gebüsch folgten ihnen ebenfalls fußläufig. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten fest, dass die Täter das Gebäude offenbar nach Diebesgut durchsucht hatten. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

