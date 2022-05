Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeuge in Brand gesetzt

Übach-Palenberg-Scherpenseel / -Palenberg (ots)

Am frühen Montagmorgen (23. Mai) kam es zu zwei Brandstiftungen an PKW. Gegen 03.30 Uhr brannte ein Fahrzeug an der Heerlener Straße und nur 10 Minuten später wurde ein PKW-Brand an der Bahnhofstraße gemeldet. Beide Brände wurden von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun, ob die Taten in Zusammenhang stehen.

