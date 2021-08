Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 17-jähriger Kleinkraftradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Julienweg am Freitag, 20. August. Gegen 21.40 Uhr befuhr der 17-Jährige den Julienweg in östlicher Fahrtrichtung. Eine 23-jährige Mini-Fahrerin fuhr aus einer Grundstückseinfahrt auf den Julienweg. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 17-Jährige stürzte. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Es enstand Sachschaden von zirka 3.500,- Euro. (kt)

