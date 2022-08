POL-PDTR: Holzdiebstahl bei der "Zolleiche"

Lonzenburg (ots) - Am Samstag, den 27.08.2022, gegen 22.30 Uhr befuhr ein großes dunkles Wohnmobil die Ortschaft Lonzenburg. Im Bereich Am Reizenwald wendete das Wohnmobil und beschädigte dabei ein Bushaltestelleschild, sowie einen Strommast. Der / Die Fahrer/in des Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Wohnmobil machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr