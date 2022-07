POL-HAM: Erneut alter Porsche aus Tiefgarage entwendet

Hamm-Mitte (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstag, 19. Juli, zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr, an der Wilhelmstraße einen VW Touran beschädigt. Das Auto stand auf einem Parkplatz eines Supermarktes und ist an der vorderen, linken Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

