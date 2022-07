POL-HAM: Brand von 220 Heuballen

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter scheiterten zwischen Freitag, 15. Juli, 11 Uhr und Montag, 18. Juli, 21.30 Uhr, daran, in eine Wohnung am Vorsterhauserweg einzubrechen. An der Eingangstür waren Hebelmarken sichtbar, der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr) Rückfragen bitte an: ...

