Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

B 290, Gem. Crailsheim - Frontalzusammenstoß

Am Freitag gegen 19:00 Uhr befuhr ein 59-Jähriger die B 290 von Crailsheim in Richtung Jagstheim mit seinem PKW Audi. Etwa auf Höhe von Jakobsburg bemerkte er einen unzureichend beleuchteten Traktor vor ihm auf der Straße und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er frontal mit dem entgegen kommenden PKW Ford eines 27-Jährigen. Der 27-Jährige wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Unfall jeweils leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Die Feuerwehren aus Crailsheim, Onolzheim und Jagstheim waren mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort. Mitarbeiter der Straßenmeisterei waren ebenfalls im Einsatz. Die B 290 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Fahrbahnreinigung voll gesperrt werden.

