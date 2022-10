Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Vorfall auf Supermarkt-Parkplatz gesucht & Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Fellbach: Zeugen nach Vorfall auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Freitagvormittag auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Stuttgarter Straße zugetragen hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 10:30 Uhr zum Konflikt zwischen einem 63 Jahre alten Smart-Fahrer und einem bislang unbekannten Roller-Fahrer, da der Smart-Fahrer stark bremsen musste, um einen Unfall mit dem Roller zu verhindern. Als der 63-Jährige aufgrund des vorangegangenen Verkehrsvorgangs seinen Kopf schüttelte, zeigte ihm der Roller-Fahrer den Mittelfinger, woraufhin der Smart-Fahrer ausstieg. Daraufhin fuhr der Roller-Fahrer direkt auf den Mann zu und geriet hierbei ins Schlingern, woraufhin der Roller gegen den Smart prallte und an diesem rund 1000 Euro Sachschaden verursachte. Anschließend packte der bislang unbekannte Mann den 63-Jährigen an der Jacke und schüttelte diesen so heftig, dass er leichte Verletzungen erlitt. Danach fuhr er in unbekannte Richtung davon. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen ca. 17-20 Jahre alten Mann, etwa 180 cm groß mit kräftiger Statur handeln, der zur Tatzeit eine schwarze Jacke und einen Helm getragen haben soll. Zeugen des Vorfalls, insbesondere eine etwa 30-jährige Frau, die den Vorfall auch gefilmt haben soll, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier zu melden.

Fellbach-Schmiden: Auto zerkratzt

Am Freitagvormittag in der Zeit zwischen 8:45 Uhr und 10 Uhr wurde in der Karolingerstraße die hintere rechte Türe eines geparkten Autos zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

