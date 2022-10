Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Autofahrer unter Drogeneinfluss - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Mehrere Diebstahlsversuche

In der Nacht auf Donnerstag warf ein bisher unbekannter Dieb eine Fensterscheibe eines Secondhandladens in der Zeppelinstraße ein. In die Räumlichkeiten des Gebrauchtwarenladens gelangte der Täter allerdings nicht. Zudem wurde ein Briefkasten, ebenfalls in der Zeppelinstraße, aufgebrochen und daraus ein Paket entwendet. Dieses wurde unweit vom Tatort entfernt in einem Gebüsch entsorgt. Im gleichen Tatzeitraum wurde noch versucht, einen Blumenautomaten in der Zeppelinstraße aufzubrechen, was ebenfalls misslang. Von einem Zusammenhang zwischen den Taten wird derzeit ausgegangen. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Versuchter Einbruch in Restaurant

Ein bisher unbekannter Dieb versuchte in der Nacht auf Freitag gegen 1:30 Uhr in ein Restaurant in der Salierstraße einzubrechen und warf hierzu eine Fensterscheibe mit einem Stein ein. Als er anschließend versuchte, in die Gaststätte zu gelangen, wurde er von einem Zeugen gestört, weshalb er die Flucht ergriff. Weitere Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Backnang: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Der Fahrer eines Wohnmobils wurde am Donnerstag kurz vor 12 Uhr in der Aspacher Straße wegen eines nicht ordnungsgemäß angebrachten Autokennzeichens angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass der 36-Jährige unter Drogeneinwirkung stand. Ihm wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Verfahren eingeleitet. Im Zuge dessen wurde eine Blutuntersuchung veranlasst und weil er keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine behördliche Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro hinterlegen.

Fellbach: 10-jähriges Mädchen leicht verletzt

Ein 10-jähriges Mädchen fuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr mit ihrem Cityroller auf die Kaisersbacher Straße ein ohne ausreichend auf den Durchgangsverkehr zu achten. Sie stieß seitlich mit einem vorbeifahrenden Ford Fiesta zusammen, dessen Fahrer noch versuchte, dem Kind auszuweichen. Bei dem Zusammenstoß zog sich das Mädchen leichte Verletzungen zu. Sachschaden entstand keiner.

Fellbach: Vorrang missachtet

Eine 54-jährige BMW-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 13 Uhr von einem Grundstück auf die die Bahnhofstraße ein und stieß hierbei mit einer 26-jährigen Seat-Fahrerin zusammen, die dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. An den Autos entstand jeweils 5000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Radfahrerin leicht verletzt

Eine 54-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse befuhr am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr die Bahnhofstraße und bog nach rechts in die Ringstraße ein. Hierbei übersah sie eine parallel fahrende Radfahrerin und stieß mit ihr leicht zusammen. Das 12-jährige Mädchen wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf über 2000 Euro.

Fellbach: Wohnungseinbrüche

In der Meißnerstraße ereigneten sich am Donnerstagabend zwei Wohnungseinbrüche. Die Täter gelangten über gewaltsam aufgebrochene Terrassentüren in die beiden Objekte und durchsuchten diese. Sie erbeuteten dabei Wertgegenstände in Höhe von ca. 1000 Euro und verursachten ca. 1000 Euro Sachschaden. Die Polizei in Fellbach hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet nun unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise. Wer in der Zeit zwischen 18 Uhr und 23 Uhr entsprechende Beobachtungen machte, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollte sich unbedingt telefonisch melden.

Hilfreiche Tipps zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/verhaltensregeln/

Individuelle Beratung zum Einbruchsschutz erhalten Sie auch von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Fellbach unter Tel. 0711/5772-200.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell